У Пенсійному фонді України розповіли про виділення грошей на пенсії, а також про фінансову допомогу застрахованим українцям

Як повідомляється на офіційній сторінці Фонду в Фейсбук, у понеділок, 7 червня, гроші на фінансування пенсій були виділені відповідно до встановлених графіків на цей місяць.

Зокрема, на пенсійні виплати спрямували 2,1 мільярда гривень. Всього за червень профінансовано пенсії на суму в 11,1 мільярда гривень.

Відзначається, що пенсії українцям продовжують виплачувати в установленому порядку.

Крім того, Пенсійний фонд нагадав, що продовжує забезпечувати виплати фінансової допомоги у зв'язку з ковідом. Нагадаємо, що згідно з цією ініціативою Кабміну, застрахованим українцям у зв'язку з пандемією і карантинними заходами покладалася виплата соціальної підтримки в розмірі 8 тисяч гривень.

У Пенсійному фонді повідомили, що станом на 7 червня, на ці виплати було виділено всього 2 719,5 мільйона гривень.

Як стало відомо раніше, пенсії, субсидії та соціальні допомоги продовжать доставляти українцям як раніше як мінімум до 1 січня 2023 року. Таким чином, поки пенсіонери продовжать отримувати гроші додому від листонош або у відділеннях Укрпошти.

При цьому, раніше уряд планував вже з 1 вересня цього року зробити обов'язковим переведення пенсійних виплат на банківські картки.

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