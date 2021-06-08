У РФ бурхливо відреагували на форму збірної України на Євро-2020

На ній зображена карта України з українським Кримом і привітання ЗСУ "Слава Україні".

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев закликав УЄФА заборонити нову форму українських футболістів, тому що Україна нібито таким чином висловлює свою політичну позицію, яка йде врозріз з позицією Росії.

Тепер росіянам носіння нової форми збірної України на території РФ може обернутися 4 роками в'язниці.

Про це повідомили адвокат Ігор Бушманов у коментарі Sport24.

За його словами, "такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм".

"Говорячи простою мовою, уболівальникам не варто надягати цю футболку збірної України на території РФ. В іншому випадку вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, а в разі повторного правопорушення — до кримінальної строком до чотирьох років", - заявив правозахисник.

Варто відзначити, що в УЄФА вже затвердили форму національної збірної на Євро-2020.

Головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко також відреагував на обурення росіян, зазначивши, що їх "реакція його не цікавить".

"Я думаю, нашим уболівальникам форма сподобалася. Я задоволений",-заявив Шевченко під час прес-конференції.

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