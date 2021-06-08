В Україні зростає пенсійний вік, у зв'язку зі щорічним підвищенням вимог до стажу

Трудовий стаж стане вище, а це означає, що у 2027-му році 45% українців у віці 60 років не отримуватимуть пенсію. Старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко розповіла, як зміняться вимоги, пише Оглядач.

Так, станом на січень 2022 рік вимоги до стажу стануть вище на 12 місяців, таким чином всі, хто не виконає умови, буде працювати до 63 або 65 років.

У 60 років вийдуть ті, у кого буде не менше 29 років стажу, в 63 - від 19 до 29 років, а в 65 - від 15 до 19 років.

У 2023 році майбутнім пенсіонерам потрібно буде мати трудового стажу не менше 30 років. Таку вимогу не зможе виконати відчутна кількість людей, і тепер їм доведеться працювати до 63 і 65 років.

У 60 років зможуть вийти на пенсію, у кого є 30 і більше років стажу; в 63 - від 20 до 30 років, в 65 - від 15 до 20 років.

2024 рік:

У 60 років на пенсію вийдуть ті, у кого 31 і більше років стажу, в 63 роки - від 21 до 31 року, в 65 - від 15 до 21 року.

2025 рік:

у 60 років вийдуть люди з 32-ма і більше роками стажу; в 63 роки - від 22 до 32 років стажу, в 65 - від 15 до 22-ух.

2026 року:

у 60 років пенсія "світить" людям зі стажем 33 і більше років, в 63 роки - від 23 до 33 років, в 65 років - від 15 до 23 років.

2027 року:

у 60 років на пенсію вийдуть люди з 34 і більше років стажу; в 63 роки - від 24 до 34 років, в 65 років - від 15 до 24 років стажу.

2028 рік:

у 60 років - 35 і більше років стажу, в 63 роки - від 25 до 35 років, в 65 років - від 15 до 25 років.

Варто зазначити, що в МВФ пропонували підвищити пенсійний вік українців, адже податки працюючих не покривають витрати на забезпечення виплат.

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