Загибель 17-річної Ірини Квас стала шоком для її рідних і друзів, поліція припускає самогубство

Трагедія сталася 8 червня у Львові. Як встановили слідчі районного управління поліції, дівчина померла від травм, отриманих в результаті падіння з 7 поверху гуртожитку техніко-економічного коледжу "Львівської політехніки" на вул. Лисеницька, в якому проживала, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП.

Пізніше з'ясувалося, що загибла студентка Ірина Квас була чемпіонкою України з пауерліфтингу. На офіційній сторінці Львівської обласної федерації пауерліфтингу в соцмережі Фейсбук висловлюють співчуття у зв'язку з великою втратою.

"Щирі співчуття родині, близьким, друзям та тренеру багаторазової призерки чемпіонатів України, переможниці чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи Квас Ірини, яка сьогодні трагічно загинула. Важко усвідомити, що сталося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях! Вічна пам'ять!", - йдеться в повідомленні.

"Дійсно сумні новини, занадто рано. Співчуття всій родині і друзям. 🙄"; "Щиро співчуваю... Велика втрата...", - коментують користувачі.

За інформацією прес-служби університету, перш ніж випасти з вікна, дівчина закрилася у своїй кімнаті зсередини. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою «самогубство». Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відомо, що Ірина навчалася в дитячо-юнацькій спортивній школі, професійно займатися спортом почала в 11 років. Неодноразово займала призові місця на чемпіонатах України з пауерліфтингу. Зокрема, в 2019 році 15-річна дівчина завоювала золото чемпіонату України. Дівчина присіла зі штангою вагою 125 кілограм, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою і станову тягу з 130 кілограмами. У травні 2021 року збірна Львівщини, у складі якої була Ірина, здобула низку перемог на чемпіонаті України з пауерліфтингу.

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