В Україні оновили зони карантину



Як передає Politeka.net, про це свідчать оновлені дані МОЗ.



Тепер всі регіони країни віднесені до зеленої зони.

У зеленій зоні карантину діють найслабші карантинні обмеження, а саме:

обов'язкове носіння масок в громадських будівлях;

дозволені масові заходи за участю понад 50 осіб;

кінотеатри та Заклади культури можуть працювати із заповненістю не більше 50% місць в кожному окремому кінозалі або залі,

перевезення пасажирів дозволені тільки в кількості сидячих місць у транспорті;

робота кафе, барів, ресторанів після 22 і до 7 годин.

Нагадаємо, 7 червня Кабмін вже послабив карантин в Україні. Були пом'якшені обмеження для закладів культури і туризму, змінені правила в'їзду в Україну.

Зазначимо, що за минулу добу, 8 червня, в Україні виявили 1385 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією (днем раніше – 1602), видужали 6962 пацієнта (днем раніше-6751).