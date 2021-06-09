В Україні оновили зони карантину
Як передає Politeka.net, про це свідчать оновлені дані МОЗ.
Тепер всі регіони країни віднесені до зеленої зони.
У зеленій зоні карантину діють найслабші карантинні обмеження, а саме:
- обов'язкове носіння масок в громадських будівлях;
- дозволені масові заходи за участю понад 50 осіб;
- кінотеатри та Заклади культури можуть працювати із заповненістю не більше 50% місць в кожному окремому кінозалі або залі,
- перевезення пасажирів дозволені тільки в кількості сидячих місць у транспорті;
- робота кафе, барів, ресторанів після 22 і до 7 годин.
Нагадаємо, 7 червня Кабмін вже послабив карантин в Україні. Були пом'якшені обмеження для закладів культури і туризму, змінені правила в'їзду в Україну.
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Зазначимо, що за минулу добу, 8 червня, в Україні виявили 1385 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією (днем раніше – 1602), видужали 6962 пацієнта (днем раніше-6751).
Всього за час пандемії коронавірусом заразилися 2 218 039 українців.
Нагадаємо про нові правила карантину чекають українців, Заява Ляшка: обмеження можуть бути зняті в декількох сферах.
Також Politeka писала, про скасування карантину, глава МОЗ розкрив, коли знімуть обмеження і що потім.