В Україні оновили зони карантину

Як передає Politeka.net, про це свідчать оновлені дані МОЗ.

Тепер всі регіони країни віднесені до зеленої зони.

У зеленій зоні карантину діють найслабші карантинні обмеження, а саме:

  • обов'язкове носіння масок в громадських будівлях;
  • дозволені масові заходи за участю понад 50 осіб;
  • кінотеатри та Заклади культури можуть працювати із заповненістю не більше 50% місць в кожному окремому кінозалі або залі,
  • перевезення пасажирів дозволені тільки в кількості сидячих місць у транспорті;
  • робота кафе, барів, ресторанів після 22 і до 7 годин.

Нагадаємо, 7 червня Кабмін вже послабив карантин в Україні. Були пом'якшені обмеження для закладів культури і туризму, змінені правила в'їзду в Україну.

вокзал, карантин

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Зазначимо, що за минулу добу, 8 червня, в Україні виявили 1385 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією (днем раніше – 1602), видужали 6962 пацієнта (днем раніше-6751).

Всього за час пандемії коронавірусом заразилися 2 218 039 українців.

Нагадаємо про нові правила карантину чекають українців, Заява Ляшка: обмеження можуть бути зняті в декількох сферах.

Також Politeka писала, про скасування карантину, глава МОЗ розкрив, коли знімуть обмеження і що потім.