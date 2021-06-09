Тендітна Українка рятує українських бійців на Донбасі
Як передає Politeka.net, історію бойового медика з Сумщини розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Як передає Politeka.net, історію бойового медика з Сумщини розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Тетяна проходить військову службу за контрактом в одному з підрозділів 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.
Саме тут, на передових позиціях, де відстані до ворога відраховуються в метрах, тримають оборону бійці підрозділу.
До відправлення на фронт дівчина встигла відчути себе заробітчанкою, так як протягом року працювала в Польщі.
"Вже тривалий час виношувала мрію стати військовослужбовцем. Ще в 2016 році батьки відмовили мені від такої ідеї, але згодом мені вдалося їх переконати, і ось я в бойовій частині", - поділилася Тетяна.
Дівчина запевняє, що надалі має намір продовжити військову службу в Збройних силах України.
"Так ми вирішили з чоловіком, адже він у мене також бойовий медик і в даний час проходить військову службу за контрактом", - поділилася бойовий медик.
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