До відправлення на фронт дівчина встигла відчути себе заробітчанкою, так як протягом року працювала в Польщі.

Саме тут, на передових позиціях, де відстані до ворога відраховуються в метрах, тримають оборону бійці підрозділу.

"Вже тривалий час виношувала мрію стати військовослужбовцем. Ще в 2016 році батьки відмовили мені від такої ідеї, але згодом мені вдалося їх переконати, і ось я в бойовій частині", - поділилася Тетяна.



Дівчина запевняє, що надалі має намір продовжити військову службу в Збройних силах України.

"Так ми вирішили з чоловіком, адже він у мене також бойовий медик і в даний час проходить військову службу за контрактом", - поділилася бойовий медик.