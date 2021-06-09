В Україні покращилася ситуація з коронавірусом, проте Міністерство охорони здоров'я все одно проситиме уряд продовжити карантин на літо

Про це під час засідання Кабміну заявити глава відомства Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що коронавірус в Україні ще не побороли. Тому карантинні обмеження слід продовжити і на літні місяці.

В силі повинні залишитися вимоги щодо обов'язкового носіння масок в громадських будівлях і в транспорті, а також дотримання фізичної дистанції.

За словами Ляшка, цього літа українці зможуть вільно літати в Європу та інші країни. За його словами, позитивність тестування в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ-менше 5 відсотків.

Зазначимо, 9 червня вся територія України перейшла в "зелену" зону за показниками захворюваності на коронавірус, тоді як станом на 7 червня Україна переважно перебувала в "жовтій" зоні карантину.

Всього в країні зафіксовано вже 2,218 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 червня склав майже 1,4 тисячі, що менше в порівнянні з показником днем раніше. Госпіталізовано за добу 756 осіб, що більше, ніж напередодні.

Раніше Кабмін послабив деякі обмеження. Зокрема, було дозволено проводити масові заходи за умови наявності у всіх учасників і організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавіруса SARS-CoV-2, яке проведено не більш ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

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