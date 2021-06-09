Пенсіонери стали отримувати більше після індексації виплат
Пенсійний фонд України провів перерахунок, в результаті якого пенсіонери стали отримувати більше в середньому на приблизно на 200 гривень. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення ПФУ в Фейсбук.
Підвищення торкнулося працюючих пенсіонерів - 313 тисяч українців, а середній розмір збільшення склав 193,32 гривні.
Перерахунок проводився з першого квітня після отримання даних їх державної податкової служби, в яких розкривалися суми нарахованих і сплачених страхових внесків за перший квартал цього року.
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Таким чином у червні пенсіонери отримають і підвищену суму пенсії, і доплату за квітень і травень.
До слова, перерахунок здійснювався людям, у яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менше 24 місяця і вони в цей час працювали.
Страховий стаж повинен був також збільшиться за цей період і враховуватися при виплаті нової величини виплат, а пенсіонери, які пропрацювали 24 місяці страхового стажу і мали велику зарплату - пенсію нарахували з урахуванням збільшеної заробітної плати.
Перерахунок пенсій був зроблений автоматично, тому українцям не треба було нікуди звертатися.