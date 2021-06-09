У середу, після довгої боротьби з раком, померла зірка фільму "Три горішки для Попелюшки"

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на CNN Prima News, 9 червня не стало чеської актриси Лібуше Шафранкова, яка зіграла головну роль у знаменитому фільмі 1973 року.

Актриса померла на 68-му році життя. Як стало відомо, з 2014 року вона боролася з раком легенів, хоча перші серйозні проблеми зі здоров'ям у неї з'явилися в 2009 році. При цьому точна причина смерті зірки не розкривається.

Лібуше Шафранкова народилася Чехії. Там же вона закінчила театральне училище. Саме роль в казці принесла їй всенародну любов, хоча до Попелюшки у актриси були й інші успішні ролі. Шафранкова також знімалася в таких стрічках, як "Русалочка","Свято пролісків".

У Лібуше і її чоловіка Йозефа Абргама є син Йозеф Абргам-молодший, який став продюсером. Сама ж актриса воліла вести непублічне життя.

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