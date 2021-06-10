В УЄФА зобов'язали змінити форму збірну України
До такого рішення в спортивній організації прийшли після запиту з боку російського футбольного союзу, повідомляє "Чемпіонат".
Так, на формі залишиться карта України з Кримом, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.
Слоган "Слава Україні" також залишиться на екіпіровці, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний.
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А ось слоган "Героям слава" з форми доведеться прибрати, бо "у поєднанні з першим він несе явний політичний сенс".
Варто відзначити, що в РФ бурхливо відреагували на форму збірної України на Євро-2020.
За словами правозахисників, росіянам носіння нової екіпіровки нашої збірної на території Росії може обернутися 4 роками в'язниці.
Там уточнили, що"такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм".
У Держдумі навіть закликали заборонити форму збірної України на європейському футбольному чемпіонаті цього літа.
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