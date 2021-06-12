Цього року процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має скласти не менше 40%, а через дев'ять років – 50%. Щороку сума прожиткового мінімуму буде вище на 1%.

У Верховній Раді у першому читанні був прийнятий законопроект №3515, в якому регулюються норми формування прожиткового мінімуму. Так, за новою методикою пропонується обчислювати прожитковий мінімум у процентному співвідношенні до середньомісячної зарплати за рік, що передує року формування держбюджету з урахуванням прогнозу інфляції поточного року, пише 24 канал .

З грудня минулого року встановлено норми прожиткового мінімуму: загальний - 2 189 грн, діти до 6 років - 1 921 грн, діти від 6 до 18 років - 2 395 грн, працездатні громадяни - 2 270 грн, непрацездатні - 1 769 грн.

А у квітні 2021 року фактичний прожитковий мінімум склав 4 480 грн, для дітей до 6 років - 3 953 грн, для дітей від 6 до 18 років - 4 872 грн, для працездатних - 4 421 грн (з урахуванням обов'язкових платежів - 5 492 грн) , для непрацездатних - 3 628 грн.

Суми прожиткового мінімуму переглядають двічі на рік, але виплати збільшуються в середньому на 50 - 1120 грн.

Після підвищення прожиткового мінімуму зміняться не всі розміри виплат. Так, мінімальна пенсія сьогодні - 1 769 грн. У законопроекті йдеться, що в майбутньому році підвищення прожиткового мінімуму буде враховуватися при нарахуванні мінімальної пенсії. Так, щороку пенсії будуть збільшуватися по 2%, але нараховувати їх будуть за іншою схемою і з прожитковим мінімум виплати зрівняються приблизно до 2041 року.

Соцвиплати депутати пропонують відв'язати від прожиткового мінімуму і окремо формувати суми виплат при прийнятті щорічного бюджету.

Оклади також хочуть нараховувати за іншими нормами і прив'язати їх до мінімального посадового окладу для відповідних категорій.

За словами економіста Олега Пендзіна, у всіх цивілізованих країнах вже давно відштовхуються від соціальних норм, а не від фізіологічних. Зокрема, є держави, в яких прожитковий мінімум навіть включає в себе кошти на утримання домашніх тварин.

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