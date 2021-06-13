В Україні перерахували пенсії працюючим пенсіонерам, проте багато хто з залишилися без доплат

Чому так сталося, пише "Сьогодні".

Так, за даними Пенсійного фонду, під перерахунок потрапили 633 тис. чол., надбавку отримала половина – 313 тис. Це приблизно кожен п'ятий пенсіонер, який працює.

У ПФУ пояснили, що насправді пенсії підвищили всім, кому було покладено перерахунок. Але, справа в тому, що у багатьох пенсіонерів, як працюючих, так і не працюючих, пенсія нижче мінімальної. Причин тому може бути кілька: низька зарплата, нестача трудового стажу (30 років для жінок і 35 – для чоловіків).

Однак, оскільки пенсія не може бути менше мінімальної (зараз 1769 грн), а у тих, у кого достатньо страхового стажу (30 і 35 років), вона не може бути менше 2200 грн, то таким пенсіонерам держава доплачує з держбюджету. Це називається "пенсійна виплата", яка складається з власне пенсії і доплати до неї. Тому після квітневого перерахунку могло статися, що у працюючого пенсіонера його особиста пенсія стала більше, а ось доплата уменньшілась.

Наприклад, зароблена два роки тому пенсія була 1300 грн, а доплата – 197 грн, в сумі 1497 грн. За два роки мінпенсія зросла до 1769 грн (+272 грн) разом із зростанням соцстандартів. Відповідно, зросла і доплата від держави - до 469 грн. Після перерахунку пенсія підвищилася до 1400 грн, а доплата стала нижче і склала 369 грн. В цілому пенсійна виплата не змінилася.

Як відомо, з 1 квітня проіндексовані пенсії для 313 тис.працюючих пенсіонерів з трьох мільйонів, які продовжують працювати. Середній розмір підвищення склав 193,32 грн. Перерахунок провели автоматично, без звернення пенсіонерів до ПФУ.

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