Дружина телеведучого Володимира Остапчука Крістіна Горняк показала чарівне чорно-біле фото на яхті

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука Крістіна Горняк часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина досить швидко зв'язала себе узами шлюбу із зірковим телеведучим після того, як він пішов від дружини з двома дітьми під час своєї участі "Танцях з зірками". Тепер же, судячи з фото в соцмережах, Вова щасливий у шлюбі з новою коханою.

Нещодавно у своєму мікроблозі Крістіна показала спокусливе фото з відпочинку на популярному курорті Чорногорії. На знімку красуня відображена, стоячи в кришталево чистій воді на тлі приголомшливого гірського пейзажу. Перед камерою вона з'явилася в стильному салатовому купальнику, який підкреслив рівну засмагу і ідеальну фігуру. Волосся дівчини розпущене і вкрите пляжним капелюшком, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографії Горняк написала: "Без фільтрів. Без лонгрідів. Просто ідеально". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію Крістіни засинаючи її компліментами в коментарях до фото: "Ви шикарна", "Красуня", "Вогонь", "Крістіна, ви прекрасні", "Просто ідеально – просто ідеальна!", "Неймовірна красуня", "Яка фігура", "Класний купальник", "Богиня", "Шикарна".

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