Пенсійний фонд (ПФУ) може призупинити виплати українцям

Цілий перелік причин, за якими виплати можуть бути припинені, передбачений 46-ю статтею закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пише «Обозреватель».

Призупинити виплату можна в таких випадках:

  • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
  • на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
  • у разі смерті пенсіонера;
  • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;

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Крім того, якщо через помилку (обман) в документах виплачена зайва пенсія, її пенсіонер може повернути добровільно, або ж ПФУ може стягнути суму з нових виплат.

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"З пенсії може бути утримано не більше 50 відсотків її розміру: на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого", – йдеться в публікації.

Щоб повернути пенсію, до територіального органу ПФУ потрібно подати заяву.

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Рішення про відновлення виплат приймається протягом 10 днів після з'ясування обставин.

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