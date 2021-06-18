З наступного тижня в Україні встановиться суха і сонячна погода

Про це повідомила заступник керівника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, пишуть «Факти».

Очікується, що на Трійцю, яку православні відзначать 20 червня, і в суботу перед святом, пройдуть з дощами і грозами в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

На решті території країни очікується суха і сонячна погода. Вдень у Криму стовпчики термометрів покажуть +25- +27 градусів, на Заході і півночі повітря прогріється до +29- +31 градуса.

У понеділок, 21 червня, дощі не очікуються.

26-28 червня температура повітря коливатиметься від + 27 до + 33 градусів.

Що стосується наступних місяців, то раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що початок липня буде дощовим, від 4 до 8 липня –вдарить аномальна спека, 11-17июля - дощі і бурі, від 18 до 28 липня - спека, 25 - гроза і буря, 30 Липня - дощі.

Серпень же, за його прогнозом почнеться з спеки, 2 серпня - гроза і буря, 8 - буря, 11-14, 22, 27 і 29 серпня - дощі, від 19 до 21 і від 23 до 26 серпня - спека.

Зазначимо, за свідченнями вчених, через кліматичні зміни Україна переходить в зону надвисоких температур і катаклізмів. У найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій.

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