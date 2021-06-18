"Дощі в суботу пройдуть в західних областях, з обіду опади просунуться далі, в східному напрямку", - повідомила Діденко.

За даними синоптика, українців вже з 19 числа чекає по-справжньому літня погода - стовпчики термометрів покажуть 30 градусів тепла, але не обійдеться і без опадів.

Синоптик зазначає, що на Трійцю опадів варто очікувати на Заході, Півдні та подекуди в центральних областях України.

За словами, справжня літня спека прийде в Україну після Дня літнього сонцестояння 21 червня - температура повітря прогріється до 33 градусів і вище.