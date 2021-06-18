В Україні кардинально зміниться погода
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі свята синоптик Наталка Діденко поділилася на своїй сторінці в Facebook.
За даними синоптика, українців вже з 19 числа чекає по-справжньому літня погода - стовпчики термометрів покажуть 30 градусів тепла, але не обійдеться і без опадів.
"Дощі в суботу пройдуть в західних областях, з обіду опади просунуться далі, в східному напрямку", - повідомила Діденко.
Синоптик зазначає, що на Трійцю опадів варто очікувати на Заході, Півдні та подекуди в центральних областях України.
За словами, справжня літня спека прийде в Україну після Дня літнього сонцестояння 21 червня - температура повітря прогріється до 33 градусів і вище.
Варто відзначити, що за даними Укргідрометцентру, 19-21 червня в більшості північних, західних і східних областей очікується надзвичайний рівень пожежонебезпеки.
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