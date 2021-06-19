В Україні вступає в дію важливий закон, що стосується змін щодо обліку трудової діяльності громадян

Так, з 10 червня скасовуються паперові трудові книжки. Відтепер цей документ буде тільки в електронному варіанті. Про нововведення "Пенсійному кур'єру" розповів голова Пенсійного фонду України Євген Капінус.

Найголовнішою перевагою електронної трудової книжки є те, що пенсію тепер призначатимуть автоматично і вже не доведеться особисто звертатися до Пенсійного фонду.

На сьогодні для електронної форми вже подано понад 650 тис. сканованих документів про трудову діяльність.

"Але з 10 червня - це вже не бажання, а обов'язок. Тепер роботодавці повинні надавати відомості, що містяться в паперових трудових книжках про трудову діяльність своїх працівників, для внесення їх до Реєстру... Це можуть робити не тільки роботодавці, а й безпосередньо громадяни, які мають на руках трудову книжку і кваліфікований електронний підпис", - пояснив глава ПФУ.

Електронна трудова книжка нічим не буде відрізнятися від паперового аналога, і буде містити ту ж саму інформацію - про стаж, прийом на роботу, переведення і звільнення, заохочення і нагородження і тд.

Переглянути свою е-книжку можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (pfu.gov.ua) у своєму особистому кабінеті. Якщо у людини виникають будь-які питання, тут же, на порталі, можна подати звернення. Також можна телефонувати на "гарячу" телефонну лінію ПФУ: 0800503753, 044281 08 70, 044 281 08 71.

Також Капінус пояснив, чи впливає наявність електронної трудової книжки на процедуру виходу на пенсію.

"Безперечно, введення цього документа полегшить життя майбутнім пенсіонерам: електронна трудова книжка дасть можливість, при досягненні людиною пенсійного віку призначати їй пенсію автоматично, що позбавить від необхідності особисто відвідувати органи ПФУ".

Нагадаємо, пенсії українцям можуть призупинити: хто під загрозою, «рішення приймається протягом 10 днів»

Як повідомляла Politeka, прожитковий мінімум розрахують по-новому: як зміняться пенсії і зарплати, " щороку підніматиметься на…»

Також Politeka писала про виплату компенсацій, важливий закон набув чинності: хто тепер зможе отримати гроші.