Син відомого радянського музиканта повторив трагічну долю свого батька

Як передає Politeka.net, в Москві загинув син відомого музиканта і поета Олександра Башлачова. Відомо, що Єгор Башлачов був інвалідом другої групи. Після смерті матері в 2018 році він проживав з опікуном. Чоловік стояв на обліку і проходив лікування в психіатричній клініці.

Тіло 32-річного чоловіка знайшли під вікнами його квартири. Передсмертної записки Єгор не залишив. Зазначимо, що його батько загинув у Ленінграді на початку 1988 року у віці 27 років. Він теж випав з вікна. Точні причини смерті музиканта встановлені не були, але його близькі говорили, що в останні роки життя він був самотній і замкнутий. Крім цього, чоловік переживав творчу кризу.

Примітно, що Єгор Башлачов народився вже після смерті батька. Його мати - Анастасія Рахліна була цивільною дружиною музиканта. Сама Рахліна померла кілька років тому після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Відомо, що у Башлачова був ще один син, який помер у дитинстві.

Олександр Башлачов був дуже популярний в середовищі представників радянського андеграунду. Він входив в Ленінградський рок-клуб, був дуже близький з музикантами того часу.

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