Українців можуть змусити позбутися паперових паспортів

Так, у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, що стосується тотальної заміни документів у вигляді "книжечок" на ID-карти, передає "Обозреватель".

Експерти вважають, що країна поки ще не готова до таких змін. Українським ID-карткам далеко до європейських, адже в ЄС вони можуть акумулювати всю інформацію, в тому числі медичну та податкову. Тому перед тим, як відбирати паперові документи, потрібно зробити комфортним використання е-паспортів і для громадян, і для органів, які повинні їх приймати, вважають юристи.

За словами експертів, історія із заміною паспортів - це довгострокова епопея років на 10.

"На сьогодні є дві проблеми: велика кількість населення України і неможливість одночасно всіх перевести, а друга – це збереження всієї персональної інформації. Багато країн стикаються з тим, що дуже важко зберегти базу, щоб до неї ніхто не мав доступу", – зазначила юрист Злата Симоненко.

Також окремо стоїть питання, що робити із заміною паспортів жителям окупованих територій.

Зараз деякі з українців вже мають подібний документ, який можуть використовувати онлайн в додатку "Дія". Але разом з тим, дещо доводиться все одно роздруковувати і носити з собою окремо. Коли видається картка, записуються первинні дані, і чіп не підлягає перезапису.

Зазначимо, згідно із законопроектом, в українців планують забирати "книжечки" після досягнення 25 або 45 років. Тобто тоді, коли громадяни зобов'язані вклеювати в паспорт свої нові фотографії.

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