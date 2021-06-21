Пільги в українців можуть забрати, надавши замість них грошові компенсації

Це передбачено законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та інших пільг», який схвалив Кабінет міністрів і передав його до Верховної Ради, пише Finance.ua.

Законопроект передбачає, що тим, хто зараз їздить у транспорті безкоштовно, буде нараховуватися грошова компенсація. Визначати її розмір і порядок надання буде місцева влада. У законопроекті не вказано, скільки поїздок на місяць будуть компенсувати і якою приблизно сумою.

Також скасують обов'язкове пред'явлення посвідчень і безкоштовний проїзд за пред'явлення пільгового посвідчення, а також штрафи за невмотивовану відмову від перевезення пільговиків.

Монетизація пільг можуть ввести для:

осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує;

реабілітованих осіб;

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

жертв нацистських переслідувань;

військових, ветеранів війни та військової служби;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

батьків військовослужбовців, загиблих (зниклих безвісти) під час служби;

учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них;

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

ветеранів праці, осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

багатодітних сімей та дітей з таких сімей.

Крім компенсації за проїзд, цим категоріям українців також можуть виплачувати грошову компенсацію за позачергову установку телефону, знижку на оплату комунальних послуг, позачергове користування всіма послугами зв'язку.

Якщо в Раді проголосують за законопроект, він набуде чинності 1 січня 2023 року.

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