Українцям пояснили, чи потрібно при виході на пенсію платити податки з вихідної допомоги і чи нарахують на нього ЄСВ

Відповідні роз'яснення зробили в Пенсійному фонді, пише Пенсійний кур'єр.

Наголошується, що згідно з п. 167.1 Податкового кодексу України ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) зокрема, але не тільки у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику враховуючи трудові відносини та за цивільно-правовими договорами.

При цьому під заробітною платою мається на увазі основна та Додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку, враховуючи відносини трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 ПКУ).

Перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено п.165.1 Податкового кодексу. Але виплати грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію в списку винятків немає.

У Пенсійному фонді пояснили, що вихідна допомога у зв'язку зі звільненням працівника, в т.ч. при виході на пенсію, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовим збором за ставкою 1,5% на загальних підставах.

Водночас базу нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначено статтею 7 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Грошова допомога, виплачена найманому працівнику при виході на пенсію, не є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

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