Стало відомо, як зміниться мінімальна зарплата в нашій країні в найближчі кілька років
Так, в Україні в 2021-му році мінімалку збільшать на 500 гривень до 6500, а в 2022-му всього на 200 грн. Протягом найближчих трьох років цей показник підвищать до 7 665 грн. Дані розрахунки затверджені бюджетною декларацією, пише "Обозреватель".
При цьому, на думку експертів, зростання мінімалки в такому темпі ніяк не компенсує інфляцію. У наступному році збільшення мінімальної зарплати складе всього 3 відсотки. Тоді як тільки за минулий рік цукор подорожчав на 21%, а масло на 42%.
Згідно з офіційною інформацією, близько 40% працівників в Україні заробляють мінімалку. Звичайно, багато з них "доотримують" в конвертах, але все ж більшість бюджетників насправді заробляють близько мінімальної зарплати.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Внучка Чапкіса здивувала заявою після похорону дідуся і показала фото: "Шоу має тривати"
Рекордсменка України трагічно загинула в ДТП в 21 рік: "Попереду було ще все життя"
Українка не змогла перебігти 8-смугову трасу, кадри трагедії: "поруч був перехід"
82-річну українку можуть відправити до в'язниці на 15 років: що накоїла старенька
У Великобританії нещодавно провели дослідження, обчисливши, що мінімум повинен становити 60-66% від середньої зарплати в країні. В Україні, за даними порталу rabota.ua, така становить 11 957 грн., отже, мінімалка повинна бути не менше 7-8 тисяч.
Раніше ми повідомляли, що в Україні перерахують прожитковий мінімум, більше того змінять методологію розрахунку останнього.
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №3515, який регулює норми формування прожиткового мінімуму. Проектом закону пропонується нараховувати прожитковий мінімум у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, який передує року формування державного бюджету з урахуванням прогнозу інфляції поточного року.
У 2021 році процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має скласти не менше 40%, а до 2030 року – 50%. Щороку сума прожиткового мінімуму буде підніматися на 1%.
Нагадаємо, пенсії українцям можуть призупинити: хто під загрозою, «рішення приймається протягом 10 днів»
Як повідомляла Politeka, субсидії українцям перепризначать, деталі рішення: "подавати нові заяви доведеться, якщо..."
Також Politeka писала про виплату компенсацій, важливий закон набув чинності: хто тепер зможе отримати гроші.