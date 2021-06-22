Стало відомо, як зміниться мінімальна зарплата в нашій країні в найближчі кілька років

Так, в Україні в 2021-му році мінімалку збільшать на 500 гривень до 6500, а в 2022-му всього на 200 грн. Протягом найближчих трьох років цей показник підвищать до 7 665 грн. Дані розрахунки затверджені бюджетною декларацією, пише "Обозреватель".

При цьому, на думку експертів, зростання мінімалки в такому темпі ніяк не компенсує інфляцію. У наступному році збільшення мінімальної зарплати складе всього 3 відсотки. Тоді як тільки за минулий рік цукор подорожчав на 21%, а масло на 42%.

Згідно з офіційною інформацією, близько 40% працівників в Україні заробляють мінімалку. Звичайно, багато з них "доотримують" в конвертах, але все ж більшість бюджетників насправді заробляють близько мінімальної зарплати.

У Великобританії нещодавно провели дослідження, обчисливши, що мінімум повинен становити 60-66% від середньої зарплати в країні. В Україні, за даними порталу rabota.ua, така становить 11 957 грн., отже, мінімалка повинна бути не менше 7-8 тисяч.

Раніше ми повідомляли, що в Україні перерахують прожитковий мінімум, більше того змінять методологію розрахунку останнього.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №3515, який регулює норми формування прожиткового мінімуму. Проектом закону пропонується нараховувати прожитковий мінімум у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, який передує року формування державного бюджету з урахуванням прогнозу інфляції поточного року.

У 2021 році процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має скласти не менше 40%, а до 2030 року – 50%. Щороку сума прожиткового мінімуму буде підніматися на 1%.

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