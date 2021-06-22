Частина України охопить циклон, який рухається з Криму

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, спека в Україні поки відступати не "планує".

"23-го червня в більшості областей очікується протягом дня +30 + 35 градусів. На карті добре видно, що Західна Європа подихала спеки, а гарячі градуси пішли до нас", - повідомила Діденко.

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Більше того, за словами синоптика, за такої синоптичної ситуації можливий пилові бурі не тільки в південних областях, а й на півночі України.

Також синоптик попередила, що така спека триватиме до кінця тижня, і тільки в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів.

Також варто зазначити, що за даними Укргідрометцентру, 23-25 червня у західних, північних, східних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.