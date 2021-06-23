За плечима Юлії головні 15 років медичного стажу і три роки в армії.

Вона ніколи не думала, що буде служити в армії, але після подій на Майдані в 2014 році її думка змінилася.

Вже тоді Юлія провела багато часу на Майдані у складі медичної сотні і вже після вирушила на фронт під час третьої хвилі мобілізації.