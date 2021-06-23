Українка рятує бійців ЗСУ з 2014 року
Як передає Politeka.net, про бойового медика розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
За плечима Юлії головні 15 років медичного стажу і три роки в армії.

Вона ніколи не думала, що буде служити в армії, але після подій на Майдані в 2014 році її думка змінилася.
Вже тоді Юлія провела багато часу на Майдані у складі медичної сотні і вже після вирушила на фронт під час третьої хвилі мобілізації.

"На війні були осколкові, вогнепальні, мінно-вибухові поранення... пам'ятаю, було пряме попадання в бліндаж, тоді на жаль було 5-200 і 2-300, завжди важко втрачати побратимів. Робиш все необхідне, щоб врятувати людину, але поранення настільки важкі, що вже несумісні з життям...", - ділиться спогадами медик.

ЮЛІЯ вже неодноразово потрапляла в гарячі точки і врятувала не одне життя бійців ЗСУ.

"Приємно, що по теперішній час, люди телефонують і дякують за врятовані життя, вітають з усіма святами, ми часто спілкуємося і телефонуємо", - поділилася дівчина.
Після служби вона, планує повернутися в громадянську медицину і займатися своїм захопленням, але поки рятувати життя побратимів для неї на першому місці.

Нагадаємо, вдома українця чекали дружина і дочка: ворожа куля наздогнала 24-річного захисника.

Як повідомляла Politeka, життя бійця ЗСУ трагічно обірвалося на фронті: "світла і вічна пам'ять Герою".

Також Politeka писала, що українських захисників атакували на Донбасі, кулі забрали життя бійця ЗСУ: що відомо про трагедію.

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