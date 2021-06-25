Що потрібно, щоб субсидію продовжили

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг більшості українців перепризначать на наступний період автоматично до 26 червня

Процес торкнеться 85% одержувачів або 2,5 мільйонів сімей. Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко на телеканалі «Прямий».

"2,5 мільйонам домогосподарств виплати будуть профінансовані на початку наступного місяця, тобто з початку липня. Будуть виплачені субсидії і за травень і червень", — уточнив заступник міністра.

Ще 15 відсоткам сімей доведеться заново звернутися за субсидією. Це стосується так званих мобільних категорій населення. Сюди Мінсоцполітики відносить, наприклад, сім'ї, які орендують житло.

Подати заявку на субсидію можна наступними способами:

оформити заявку на сайті мінсоцполітики;

звернутися до Центру надання адміністративних послуг особисто;

звернутися в орган соцзахисту;

надіслати пакет документів (заяву та декларацію про доходи) поштою на адресу органу соцзахисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні може з'явитися Нова платіжка за газ. Прийнято і вже підписано законопроект про те, що комунальники можуть стягувати зі споживачів, які живуть у багатоквартирних будинках, плату за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Так, третя платіжка за газ буде з'являтися тоді, коли в цьому виникне необхідність, наприклад, трапиться аварійна ситуація, яку потрібно буде усунути. А це може статися в будь-який момент

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