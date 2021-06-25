Життя немовляти трагічно обірвалося в Росії
Як передає Politeka.net, кричущі подробиці трагедії в Підмосков'ї повідомили на Telegram-каналі Mash.
За попередньою інформацією, чотиримісячна дитина померла від перегріву на сонці.
"Батько і мати малюка вирушили на шашлики, востаннє його погодували о 15 годині. А коли в 19 разом напідпитку зайшли до друзів на вулицю Миру, 23, виявили, що дитина не ворушиться", - йдеться в повідомленні.
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Також відомо, що дорослі прийшли додому вже напідпитку. Лікарі констатували смерть дитини від теплового удару.
Варто відзначити, що 23 червня в Москві стало найспекотнішим за всю історію метеоспостережень — температура повітря там досягала 34,3 градуса.
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Батько двох однорічних близнюків забув їх на вісім годин в автомобілі на сильній спеці. Обидві дитини померли.
Чоловіка відразу ж затримали і пред'явили звинувачення у вбивстві з необережності.
Батько стверджує, що не знав, що в його авто перебувають діти. За його словами, він був упевнений, що залишив їх у дитячому садку.
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