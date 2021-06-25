Українців попередили про підвищення цін на газ

Компанія "Нафтогаз України" повідомила про підвищення цін на газ. Про це пише Politeka.net з посиланням на дані, розміщені на офіційному сайті компанії.

Так, з липня цього року вартість газу складе 13,13 гривень за кубометр. Таким чином, підвищення в порівнянні з червнем склало приблизно 10%.

Варто зазначити, що в червні газ коштував 11,94 грн/куб. Однак для тих українців, які обслуговується на річному тарифі, вартість залишилася фіксованою - 7,96 грн/куб.

Термін дії плану з фіксованою ціною - з першого травня 2021 року і до 30 квітня 2022 року (включно), тобто в цей період вартість не буде змінюватися. Підкреслимо, що тариф підключений автоматично вже існуючим абонентам, яких у компанії приблизно один мільйон. Новим же абонентам потрібно подавати заявку, інакше ціна буде змінюватися щомісяця.

Зазначимо, що в "Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки" говориться про підвищення цін на комунальні послуги, в тому числі, на газ. Українців попередили про можливе підвищення ціни в цьому році на гарячу воду та опалення на 33%, в 2022-му - ще на 6%, в 2023-му і 2024-му - на 5%.

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