Пенсійний фонд України повідомив українцям важливу інформацію

Було затверджено показники середньої заробітної плати за січень, лютий, березень 2021 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, пише «Урядовий кур’єр».

Затверджено наступні показники середньої заробітної плати за:

січень 2021 року в сумі 11522,64 грн;

лютий 2021 року в сумі 11762,28 грн.;

березень 2021 року в сумі 12349,97 грн.

Нагадаємо, в Мінекономіки видали новий прогноз економічного і соціального розвитку України в найближчі роки. Так, очікується, що середньомісячна зарплата українців за підсумками 2021 року складе 13 632 гривень, а до кінця 2022 року вона вже виросте до 15 258.

Як повідомлялося, з 10 червня скасовуються паперові трудові книжки. Відтепер цей документ буде тільки в електронному варіанті. Найголовнішою перевагою електронної трудової книжки є те, що пенсію тепер призначатимуть автоматично і вже не доведеться особисто звертатися до Пенсійного фонду.

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