Україну накрила пилова буря

Як передає Politeka.net, новини про погіршення погодних умов почали надходити на початку тижня з Полтавщини, пізніше пилом затягнуло Чернігівщину та Київ.

У ДСНС кажуть, що причиною такого явища стало видування в південних районах РФ значної кількості грунту і переміщення повітряних мас на територію України.

Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі "Укрінформу" заявила, що буря закінчиться після вихідних, оскільки майже по всій території України очікуються опади.

Варто відзначити, що під час пилової бурі рятувальники не радять виходити з дому: всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

У разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті.

Також варто уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.