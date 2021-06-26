Україну накрила пилова буря
Як передає Politeka.net, новини про погіршення погодних умов почали надходити на початку тижня з Полтавщини, пізніше пилом затягнуло Чернігівщину та Київ.
У ДСНС кажуть, що причиною такого явища стало видування в південних районах РФ значної кількості грунту і переміщення повітряних мас на територію України.
Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі "Укрінформу" заявила, що буря закінчиться після вихідних, оскільки майже по всій території України очікуються опади.
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Варто відзначити, що під час пилової бурі рятувальники не радять виходити з дому: всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.
У разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті.
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