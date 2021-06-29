У Київському метрополітені померла людина

Як передає Politeka.net, перше фото події опублікували у Facebook-спільноті "Транспорт Києва".

НП сталася на вихідних в переході між станціями" Майдан Незалежності" і "Хрещатик".

У коментарі до фото повідомили, що це кур'єр.

Пізніше з'ясувалося, що насправді це була жінка і ніякого відношення до доставки вона не має відношення.

"Позавчора в столичному метрополітені померла жінка похилого віку. Їй стало погано в підземному переході між станціями "Хрещатик"і" Майдан Незалежності". Але це точно не кур'єр, і не чоловік", - повідомили в поліції Києва в коментарі "Сьогодні."





Відзначимо, що у 2020 році зафіксована найнижча народжуваність за останні 10 років: вона склала 293 457 осіб, в той час, як смертність досягла 616 835 осіб. Виходячи з даних народжуваності та смертності від Держстату, спостерігається депопуляція: населення України за 10 років скоротилося на 2 257 309 осіб.

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