В Україні зріс податок на нерухомість

До 1 липня власники нерухомості з надлишковою площею повинні отримати повідомлення про сплату податку на майно. Заплатити його потрібно встигнути протягом двох місяців. Платити доведеться навіть якщо власники нерухомості живуть за іншою адресою, пише Build Portal.

Підвищена ставка податку застосовується до площі, нерухомості, яка перевищує 120 квадратів для будинків і 60 метрів для квартир. Наприклад, якщо будинок має площу 130 кв.м., то підвищена ставка податку застосовується до понаднормових 10 кв. метрів.

Максимальна ставка стягнення становить 1,5% від розміру мінімальної зарплати за 2020 рік, тобто 70,85 грн за кожен квадратний метр понад норму.

Конкретний розмір оподаткування визначають місцеві ради. Дізнатися його можна на офіційному сайті Державної податкової служби.

У 2020 році за квартиру площею 80 кв.метрів (20 кв. м більше норми) потрібно було заплатити 1250 грн.

У 2021 році за таку ж квартиру доведеться заплатити податок на суму 1416 грн. Цього року оплата здійснюється за 2020 рік.

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