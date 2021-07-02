Сумна звістка стала справжньою несподіванкою та горем для колег і близьких актора

У Москві помер радянський і російський актор Микола Сліченко. Про загибель Миколи Сліченка стало відомо з некролога, розміщеного на сайті театру, в якому він служив протягом 70 років.

Як повідомляє ряд російських ЗМІ, у важкому стані він був госпіталізований в травні в лікарню. Тоді лікарі діагностували у пацієнта відразу кілька серйозних хвороб. За його життя боролися медики, але художній керівник театру "Ромен" помер від загострення хвороби легенів.

"Є у його таланту дивовижна особливість - багатогранність. Саме таким був Микола Олексійович Сліченко-видатний актор, співак, режисер, педагог, художній керівник театру "Ромен", громадський діяч. Зірка Миколи Сліченко завжди буде сяяти на небосхилі в сузір'ї "Тельця", пам'ять про нього ми назавжди збережемо в наших серцях", - сказано в некролозі на сайті театру.

Популярність Миколі Сліченко принесла роль в радянській стрічці "Весілля в Малинівці. Жанр цього фільму розкрив межі таланту актора-початківця. Яскрава зовнішність, харизма і видатні здібності зробили його кумиром багатьох поколінь на довгі роки.

Також він з 16 років служив в театрі "Ромен" і грав у центральних постановках.

Нагадаємо, що американська актриса кіно і ТБ і танцівниця Беверлі Джоанн Лінвілл померла в Лос-Анджелесі на 94-му році життя.

Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.

Також Politeka писала, що актриса і балерина Віолетта Прохорова померла в Італії.