В Україні мають намір реформувати сферу трудових відносин, щоб детінізувати економіку
До чого варто готуватися простим українцям, пише «Обозреватель».
Відзначається, що" Слуги народу " планує провести нову реформу, правда, зараз проходить тільки підготовчий етап – за участю Мінфіну проводяться необхідні розрахунки. Але ніякі пропозиції офіційно не оприлюднять.
При цьому Кабінет Міністрів вирішив ввести "ознаки роботи", які впливатимуть на працевлаштування. Відповідний законопроект днями зареєстрували в уряді і незабаром передадуть до парламенту.
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"За новим проектом роботодавець зобов'язаний прийняти на роботу, якщо є хоча б три з семи ознак офіційного працевлаштування на повний робочий день», - йдеться в матеріалі.
Отже, названо такі ознаки трудових відносин:
- робота виконується на узгодженому робочому місці, дотримується графік і трудовий розпорядок;
- робота постійна, і, як правило, не передбачає конкретного результату за певний період часу;
- роботодавець встановлює тривалість робочого часу;
- систематично виплачується винагорода за роботу;
- співробітник особисто виконує професійні обов'язки під наглядом того, в інтересах кого виконується завдання;
- співробітнику компенсують відрядження та інші витрати, які пов'язані з виконанням завдань;
- співробітнику забезпечують умови праці (Інструменти, обладнання і т.д).
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