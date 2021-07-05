В Україні мають намір реформувати сферу трудових відносин, щоб детінізувати економіку

До чого варто готуватися простим українцям, пише «Обозреватель».

Відзначається, що" Слуги народу " планує провести нову реформу, правда, зараз проходить тільки підготовчий етап – за участю Мінфіну проводяться необхідні розрахунки. Але ніякі пропозиції офіційно не оприлюднять.

При цьому Кабінет Міністрів вирішив ввести "ознаки роботи", які впливатимуть на працевлаштування. Відповідний законопроект днями зареєстрували в уряді і незабаром передадуть до парламенту.

Верховна рада

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"За новим проектом роботодавець зобов'язаний прийняти на роботу, якщо є хоча б три з семи ознак офіційного працевлаштування на повний робочий день», - йдеться в матеріалі.

Отже, названо такі ознаки трудових відносин:

  • робота виконується на узгодженому робочому місці, дотримується графік і трудовий розпорядок;
  • робота постійна, і, як правило, не передбачає конкретного результату за певний період часу;
  • роботодавець встановлює тривалість робочого часу;
  • систематично виплачується винагорода за роботу;
  • співробітник особисто виконує професійні обов'язки під наглядом того, в інтересах кого виконується завдання;
  • співробітнику компенсують відрядження та інші витрати, які пов'язані з виконанням завдань;
  • співробітнику забезпечують умови праці (Інструменти, обладнання і т.д).

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