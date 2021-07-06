У Вінниці педагог погрожувала і кричала на хвору дитину

Як передає Politeka.net, відео інциденту опублікував "33 канал"( щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

Тривогу забили батьки хлопчика.

12-річний Максим-єдина дитина на всю школу з синдромом Дауна. Протягом трьох років перебуває під наглядом асистентки вчителя.

Батьки дитини встановили камери в одному з класів і були шоковані побаченим-педагог дочекалася закінчення уроку і почала змушувати хлопчика вчиться, при цьому погрожуючи йому.

Також вчителька періодично зривалася на крик, чим викликала невдоволення дитини.

Мама Максима вже звернулася в поліцію.

"У рамках розслідування кримінального провадження будуть проведені всі необхідні процесуальні дії для об'єктивного встановлення обставин правопорушення та надання правової оцінки діям асистента вчителя", - повідомили правоохоронці.

У тому випадку, якщо провину педагога доведуть, то їй загрожує або штраф від тисячі до чотирьох тисяч мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Наразі досудове розслідування триває.

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Як повідомляла Politeka, Українська вчителька на Полтавщині довела дитину до крайності, а покарали за все це матір школяра.

Також Politeka писала, що горе-педагог вирішила покарати дитину через відсутність ручки і погрожувала відрізати школяреві палець.