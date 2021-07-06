З 6 липня борги українців почнуть списувати автоматично з банківських рахунків
Саме з цього дня набирає чинності відповідний наказ Міністерства юстиції, пишуть "Факти".
До системи автоматичного арешту рахунків громадян-боржників вже приєдналися 7 банків", "Приватбанк", "Універсал Банк" (зокрема, "Монобанк"), "ОКСІ банк", "ТАСкомбанк", "Індустріалбанк", "ПроКредит Банк" і "Банк Восток".
Автоматичному списанню підлягають:
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- борги по аліментах;
- борги по комунальних платежах.
- несплачені штрафи;
- штрафи за порушення ПДР;
Списання коштів з банківських рахунків здійснюватиметься на вимогу виконавців. Банк примусово спише кошти з рахунку боржника і перерахує гроші на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. Після цього кошти будуть спрямовані стягувачу.
Щоб уникнути такого сценарію, борг потрібно погасити самостійно в будь-якому банку або в особистому кабінеті свого онлайн-банкінгу. Це можна також зробити через термінал, ввівши реквізити органу виконавчої служби.
Онлайн борг можна погасити в "Онлайн будинок юстиції", за допомогою програми "Дія", через АСИП.
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