Що потрібно знати

З 6 липня борги українців почнуть списувати автоматично з банківських рахунків

Саме з цього дня набирає чинності відповідний наказ Міністерства юстиції, пишуть "Факти".

До системи автоматичного арешту рахунків громадян-боржників вже приєдналися 7 банків", "Приватбанк", "Універсал Банк" (зокрема, "Монобанк"), "ОКСІ банк", "ТАСкомбанк", "Індустріалбанк", "ПроКредит Банк" і "Банк Восток".

Автоматичному списанню підлягають:

борги по аліментах;

борги по комунальних платежах.

несплачені штрафи;

штрафи за порушення ПДР;

Списання коштів з банківських рахунків здійснюватиметься на вимогу виконавців. Банк примусово спише кошти з рахунку боржника і перерахує гроші на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. Після цього кошти будуть спрямовані стягувачу.

Щоб уникнути такого сценарію, борг потрібно погасити самостійно в будь-якому банку або в особистому кабінеті свого онлайн-банкінгу. Це можна також зробити через термінал, ввівши реквізити органу виконавчої служби.

Онлайн борг можна погасити в "Онлайн будинок юстиції", за допомогою програми "Дія", через АСИП.

Нагадаємо про нові правила прийому українців на роботу: у Кабміні пояснили, що зміниться і як платитимуть.

Як повідомляла Politeka, перерахунок субсидій проведуть у липні, скільки триватиме і хто опиниться "за бортом": "85% одержувачів..."

Також Politeka писала, що у платіжках з'явиться нова графа, за що доведеться доплачувати: "до півтори тисячі на одну квартиру..."