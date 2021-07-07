На Донбасі собака здивувала поведінкою біля "пораненого" господаря
Під час навчань військовий прикинувся пораненим, пише у Twitter Баба Яга.
Фото надіслала фронтовий медик, яка проводила навчання з військовими.
Так, під час навчань один з військових імітував пораненого.
"Ним став ось цей боєць, але його пес Бім супроводжував його під час навчальної евакуації, а коли побачив, що очі хлопця закриті, просто ліг і вирішив померти разом з ним", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що юний українець залишив трьох синів заради українців.
Сергій повідомив, що пішов служити в першу чергу для того, щоб захистити свою країну від окупантів.
Хлопця нічого не злякало, незважаючи на юний вік.
Зараз захиснику 26 років, і він багатодітний батько. З дружиною він виховує трьох синів - 4 роки, 3 роки, і 2 наймолодшому.
"Я зараз тут не заради військової кар'єри, грошей або пільг від держави. Просто хочу, щоб ворог не прийшов у рідну Хмельницьку область. Щоб мої хлопці жили у власній, незалежній країні. Щоб жоден кремлівський диктатор не вказував їм що і як робити, в який бік рухатися " - розповідає захисник.
До слова, ворожа куля наздогнала 24-річного захисника.
Як повідомляла Politeka, життя бійця ЗСУ трагічно обірвалося на фронті.
Також Politeka писала, що українських захисників атакували на Донбасі, кулі забрали життя бійця ЗСУ.