На Донбасі собака здивувала поведінкою біля "пораненого" господаря

Під час навчань військовий прикинувся пораненим, пише у Twitter Баба Яга.

Фото надіслала фронтовий медик, яка проводила навчання з військовими.

Так, під час навчань один з військових імітував пораненого.

"Ним став ось цей боєць, але його пес Бім супроводжував його під час навчальної евакуації, а коли побачив, що очі хлопця закриті, просто ліг і вирішив померти разом з ним", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що юний українець залишив трьох синів заради українців.

Сергій повідомив, що пішов служити в першу чергу для того, щоб захистити свою країну від окупантів.

Хлопця нічого не злякало, незважаючи на юний вік.

Зараз захиснику 26 років, і він багатодітний батько. З дружиною він виховує трьох синів - 4 роки, 3 роки, і 2 наймолодшому.

"Я зараз тут не заради військової кар'єри, грошей або пільг від держави. Просто хочу, щоб ворог не прийшов у рідну Хмельницьку область. Щоб мої хлопці жили у власній, незалежній країні. Щоб жоден кремлівський диктатор не вказував їм що і як робити, в який бік рухатися " - розповідає захисник.

До слова, ворожа куля наздогнала 24-річного захисника.

Як повідомляла Politeka, життя бійця ЗСУ трагічно обірвалося на фронті.

Також Politeka писала, що українських захисників атакували на Донбасі, кулі забрали життя бійця ЗСУ.