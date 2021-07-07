Міністерство оборони збирається поміняти взуття для дівчат-курсанток

Так, для параду до Дня Незалежності курсанткам хочуть зменшити каблук для того, щоб їм було зручніше марширувати, повідомляє "Сьогодні".

"Раніше озвучена інформація про осінні черевики – цей варіант не буде використовуватися. Станом на сьогодні, на 6 липня, відомо, що будуть туфлі, але з меншим каблуком (у колишніх туфель каблук висотою 6,5 см)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що колишній заступник секретаря РНБО, генерал-майор Сергій Кривонос заявив, що такі паради повинні демонструвати міць і силу, а не красу.

За його словами не потрібно калічити дівчат, а потрібно видати їм відповідну форму.

Нагадаємо, на Донбасі собака здивувала поведінкою біля "пораненого" господаря

Під час навчань військовий прикинувся пораненим.

Фото надіслала фронтовий медик, яка проводила навчання з військовими.

Так, під час навчань один з військових імітував пораненого.

"Ним став ось цей боєць, але його пес Бім супроводжував його під час навчальної евакуації, а коли побачив, що очі хлопця закриті, просто ліг і вирішив померти разом з ним", - йдеться в повідомленні.

До слова, ворожа куля наздогнала 24-річного захисника.

Як повідомляла Politeka, життя бійця ЗСУ трагічно обірвалося на фронті.

Також Politeka писала, що українських захисників атакували на Донбасі, кулі забрали життя бійця ЗСУ.