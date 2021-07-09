Українці продовжать отримувати пенсію відповідно до встановленого графіка

Нова інформація про пенсійні виплати за липень з'явилася на сторінці Пенсійного фонду в Фейсбук.

Зокрема, представники Фонду повідомили, що 9 липня фінансування пенсійних виплат продовжилося за графіком. Всього за цей день на виплати пенсіонерам було спрямовано 3,6 мільярда гривень. В цілому ж за липень сума, спрямована на пенсійні виплати, склала 17,2 мільярда гривень.

У ПФУ зазначили, що зараз виплата пенсій кожному пенсіонеру триває за встановленим графіком і проходить без затримок.

Крім того, у Пенсійному фонді продемонстрували актуальні графіки, які свідчать про те, що за 2021 рік доходи Фонду помітно зросли порівняно з попереднім роком. Зокрема, за період з січня по червень 2021 доходи ПФУ в цьому році зросли на 21,2 мільярда в порівнянні з 2020 роком.

Також, за останніми даними, за період з січня по червень цього року ПФУ перевищив план з надходження частини єдиного внеску. Так, згідно з запланованими цифрами, за ці місяці сума внеску повинна була скласти 138 мільярдів гривень, тоді як за фактом вона склала 142,5 мільярда гривень.

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