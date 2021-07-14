В Україні стартувала масова перевірка роботодавців
Українських роботодавців, які не дотримуються трудового законодавства, зобов'яжуть заплатити штраф до 180 тисяч гривень. Зокрема, це стосується тих, хто не оформив співробітників офіційно, а також, хто платить частину зарплати "в сіру".
Податкові інспектори можуть несподівано прийти до будь-якого роботодавця, починаючи з 1 липня, повідомляє Обозреватель. Співробітники ДПС можуть прийти на будь-яке підприємство, поговорити зі співробітниками, відвідати виробничі приміщення, перевірити документи.
Якщо податкова виявить неофіційно працевлаштованих співробітників, то роботодавцю загрожує штраф у розмірі 60 тис. грн, а якщо це виявиться при повторній перевірці - тоді 180 тис.грн.
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Якщо податківці виявлять, що в штаті співробітників менше, ніж за фактом, то також доведеться заплатити штраф.
Штраф загрожує навіть, якщо співробітник проходить практику або стажування без оформлення.
До слова, в Україні один з найвищих рівнів тіньової економіки. За середніми оцінками, в нашій країні близько восьми мільйонів осіб працюють неоформленими або ж отримують частину зарплати в конвертах. Майже половина найнятих співробітників за документами отримує мінімальну зарплату.
Офіційно в Україні працюють 15,5 млн осіб, а платять внески до Пенсійного фонду трохи понад 10 млн.
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