В Україні стартувала масова перевірка роботодавців

Українських роботодавців, які не дотримуються трудового законодавства, зобов'яжуть заплатити штраф до 180 тисяч гривень. Зокрема, це стосується тих, хто не оформив співробітників офіційно, а також, хто платить частину зарплати "в сіру".

Податкові інспектори можуть несподівано прийти до будь-якого роботодавця, починаючи з 1 липня, повідомляє Обозреватель. Співробітники ДПС можуть прийти на будь-яке підприємство, поговорити зі співробітниками, відвідати виробничі приміщення, перевірити документи.

Якщо податкова виявить неофіційно працевлаштованих співробітників, то роботодавцю загрожує штраф у розмірі 60 тис. грн, а якщо це виявиться при повторній перевірці - тоді 180 тис.грн.

Якщо податківці виявлять, що в штаті співробітників менше, ніж за фактом, то також доведеться заплатити штраф.

Штраф загрожує навіть, якщо співробітник проходить практику або стажування без оформлення.

До слова, в Україні один з найвищих рівнів тіньової економіки. За середніми оцінками, в нашій країні близько восьми мільйонів осіб працюють неоформленими або ж отримують частину зарплати в конвертах. Майже половина найнятих співробітників за документами отримує мінімальну зарплату.

Офіційно в Україні працюють 15,5 млн осіб, а платять внески до Пенсійного фонду трохи понад 10 млн.

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