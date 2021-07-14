Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про підвищення пенсій

Майже 400 тисяч людей отримають додаткові пенсійні доплати. Про це глава Кабміну проінформував у своєму Телеграм-каналі, пише Politeka.net.

Так, доплати отримає зазначена кількість військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку. Передбачаються, щомісячні доплати та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривень.

Також підвищення виплат проведуть і для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Зазначимо, 14 липня під будівлею парламенту відбувся мітинг військових пенсіонерів, які вимагали перерахунку пенсій військовим і пенсіонерам МВС. Люди намагалися прорватися до другого під'їзду Верховної Ради.

Примітно, що за кілька днів до цього Міністерство соцполітики розробило рішення про підвищення виплат військовослужбовцям, які перебувають на пенсії.

Так, говорилося, що з 1 липня 2021 року буде встановлена доплата в розмірі 2000 грн майже для 400 тисяч військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. А розмір мінімальної пенсії - 3854 грн.

Крім того, учасникам бойових дій, які втратили працездатність, повинні доплатити приблизно по 700 грн.

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