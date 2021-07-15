Вже цієї осені в Україні очікується планове підвищення пенсій, кому очікувати надбавки
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на дані сайту Пенсійного фонду України, з 1 жовтня 2021 року в країні відбудеться планове підвищення пенсійних виплат. Так, згідно з офіційними даними, мінімальний розмір становитиме 2 500 гривень.
Це в першу чергу пов'язано з підвищенням мінімальних заробітних плат по країні. Крім того, в Пенсійному фонді України повідомляють, що громадяни у віці від 75 до 80 років отримають надбавку до пенсії в сумі 400 гривень.
Зазначимо, що з 1 грудня 2021 року в Україні також зросте мінімальна пенсія за віком і доплати за понаднормовий стаж. Це пов'язано з планованим зростанням прожиткового мінімуму в країні.
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Також раніше стало відомо, що вже в 2022 році більшість українських пенсіонерів відчують надбавку до пенсій. У деяких випадках підвищення виплат досягне 40%.
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