Вже цієї осені в Україні очікується планове підвищення пенсій, кому очікувати надбавки

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на дані сайту Пенсійного фонду України, з 1 жовтня 2021 року в країні відбудеться планове підвищення пенсійних виплат. Так, згідно з офіційними даними, мінімальний розмір становитиме 2 500 гривень.

Це в першу чергу пов'язано з підвищенням мінімальних заробітних плат по країні. Крім того, в Пенсійному фонді України повідомляють, що громадяни у віці від 75 до 80 років отримають надбавку до пенсії в сумі 400 гривень.

Зазначимо, що з 1 грудня 2021 року в Україні також зросте мінімальна пенсія за віком і доплати за понаднормовий стаж. Це пов'язано з планованим зростанням прожиткового мінімуму в країні.

Також раніше стало відомо, що вже в 2022 році більшість українських пенсіонерів відчують надбавку до пенсій. У деяких випадках підвищення виплат досягне 40%.

Нагадаємо, Пенсії збільшать, але не всім українцям пощастить, Заява Шмигаля: "Майже 400 тисяч...".

Як повідомляла Politeka, Українці отримають нову надбавку до пенсії, названі "щасливчики": "Доплата за кожен рік...".

Також Politeka писала, Пенсія в 10 тисяч гривень, українцям пояснили, як її отримати: дві умови.