Українцям розповіли, як зросли ціни на сигарети і алкоголь
Згідно з даними Державної служби статистики, з грудня 2020 року по червень 2021 року пачка сигарет в середньому подорожчала на 4-5 грн, а ціна на пляшку вітчизняного вина піднялася на 3 грн, пише «Обозреватель».
Так, сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали з 43,26 до 47,81 грн.
За сигарети з фільтром медіум класу замість 49,91 потрібно віддати 55,72 грн, а за сигарети з фільтром преміум класу - 62,63 грн (а не 57,88 грн, як раніше).
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Сигарети без фільтра тепер коштують 42,87 грн (раніше було 38,73 грн)
Зазначимо, основною причиною подорожчання сигарет називають зростання акцизів. Їх рівень поступово підвищують до мінімального в країнах ЄС. В результаті вартість пачки сигарет може піднятися приблизно до 100 грн.
Що стосується алкоголю, то вина столові вітчизняні (0,75 л) подорожчали з 66,25 до 69,24 грн.
Ціна за пляшку горілку (0,5 л) зросла з 92,65 до 93,31 грн.
А пиво вітчизняних марок (0,5 л) піднялося в ціні з 17,49 до 18,59 грн.
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