Українцям розповіли, як зросли ціни на сигарети і алкоголь

Згідно з даними Державної служби статистики, з грудня 2020 року по червень 2021 року пачка сигарет в середньому подорожчала на 4-5 грн, а ціна на пляшку вітчизняного вина піднялася на 3 грн, пише «Обозреватель».

Так, сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали з 43,26 до 47,81 грн.

За сигарети з фільтром медіум класу замість 49,91 потрібно віддати 55,72 грн, а за сигарети з фільтром преміум класу - 62,63 грн (а не 57,88 грн, як раніше).

Сигарети без фільтра тепер коштують 42,87 грн (раніше було 38,73 грн)

Зазначимо, основною причиною подорожчання сигарет називають зростання акцизів. Їх рівень поступово підвищують до мінімального в країнах ЄС. В результаті вартість пачки сигарет може піднятися приблизно до 100 грн.

Що стосується алкоголю, то вина столові вітчизняні (0,75 л) подорожчали з 66,25 до 69,24 грн.

Ціна за пляшку горілку (0,5 л) зросла з 92,65 до 93,31 грн.

А пиво вітчизняних марок (0,5 л) піднялося в ціні з 17,49 до 18,59 грн.

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