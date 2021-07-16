З 16 липня 2021 року в Україні набули чинності нові норми мовного закону

Йдеться про Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які забезпечать збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнять її статус як державної.

Так, з 16 липня 2021 року на українську мову повинні такі наступні сфери: концерти та розважальні шоу, виставки та екскурсії, театри і музеї, фільми і серіали на ТБ.

Тобто, українською мовою мають виготовлятися оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети та інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи. Аудіовізуальна складова в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою. Іншомовні вистави в державних і комунальних театрах повинні супроводжуватися перекладом на державну мову за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом.

Також з сьогоднішнього дня всі фільми, створені іноземною мовою, повинні поширюватися і демонструватися, державною.

Українські видавці зобов'язані видавати державною мовою не менше 50 відсотків назв книжкових видань. Також у книжкових магазинах має бути не менше 50 відсотків книг українською мовою.

Претенденти на посаду в держвладі або місцевому самоврядуванні повинні складати іспит з української мови.

За порушення закону штрафуватимуть від 3400 до 11 900 грн, але почнуть це робити через рік - з 16 липня 2022 року.

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