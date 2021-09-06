У київській гімназії минулого тижня багатьом дітям стало дуже погано
2 вересня дітям у київській гімназії стало погано після уроків. Додому вони добиралися вже з симптомами кишкової інфекції.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
У майже всіх 200 вихованців шкільного закладу були однакові симптоми - температура, діарея і блювота.
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Вже наступного дня в однієї з учениць діагностували норовірус. Норовірус - це один з типів кишкової інфекції. Норовірус найчастіше викликає діарею і сильну блювоту, але іноді може бути і тільки блювота. Порушення з боку травної системи можуть супроводжуватися м'язовими, головними болями і слабкістю.
Решта дітей аналіз на норовірус поки не здавали, але відзначається, що за ними інфікувалися і деякі батьки. За словами однієї з мам, її дитина була біла, як простирадло.
У самій гімназії інцидент поки не хочуть коментувати. Відомо лише, що зразки, води, готової їжі і продуктів відправили в Держпродспоживслужбу.
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