У київській гімназії минулого тижня багатьом дітям стало дуже погано

2 вересня дітям у київській гімназії стало погано після уроків. Додому вони добиралися вже з симптомами кишкової інфекції.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

У майже всіх 200 вихованців шкільного закладу були однакові симптоми - температура, діарея і блювота.

Вже наступного дня в однієї з учениць діагностували норовірус. Норовірус - це один з типів кишкової інфекції. Норовірус найчастіше викликає діарею і сильну блювоту, але іноді може бути і тільки блювота. Порушення з боку травної системи можуть супроводжуватися м'язовими, головними болями і слабкістю.

Решта дітей аналіз на норовірус поки не здавали, але відзначається, що за ними інфікувалися і деякі батьки. За словами однієї з мам, її дитина була біла, як простирадло.

У самій гімназії інцидент поки не хочуть коментувати. Відомо лише, що зразки, води, готової їжі і продуктів відправили в Держпродспоживслужбу.

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