Згідно з оновленими правилами фінансового моніторингу українці змушені будуть відзвітувати про джерело доходів, якщо витратять велику суму грошей.

Зміни набули чинності з 1 вересня.

За словами експертів, через внесені зміни, частина жителів нашої країни можуть втратити можливість придбати нерухоме майно або відкрити банківський рахунок для розміщення на ньому великої грошової суми. Всі нововведення встановив указ, який прийняли в Міністерстві фінансів України.

Державний Фінмоніторинг може запросити необхідні дані від довідкових систем, банків і нотаріусів. Якщо людина витрачає три мільйони гривень, маючи декларацію, в якій в якості доходу вказані кілька десятків тисяч гривень, відтепер податківці звернуть на нього особливу увагу.

Людина, яка потрапить в подібну ситуацію, буде змушений знайти підтвердження легальності грошей, що знаходяться в його розпорядженні. Тільки довівши, що гроші заробив саме цей громадянин, він зможе їх витратити.

Держфінмоніторинг перевіряє, відповідно до нових правил, відповідність між задекларованими доходами кожного окремого українця та його витратами. При проведенні угод, її учасників почнуть перевіряти на причетність до чиновників, депутатів, а також членів їх сімей.

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