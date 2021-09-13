У Полтавській області у двох селах вирішили провести виїзну вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомили в МОЗ.

Таким чином в МОЗ дали старт пілотному проекту, першорядна мета якого-прищепити літніх людей. У проекті взяли участь жителі двох сіл-Петрівці та Гаркушинці.

Загальна кількість жителів в них досягає 2180 осіб. 1062 жителям більше 60 років. У МОЗ підкреслили, що, коли результат проекту вивчать, розглянуть варіанти його розширення на Інші населені пункти.

Раніше ми повідомляли, що Україну найближчими днями можуть перевести на жовтий рівень епідемічної небезпеки. Зараз всі регіони нашої країни знаходяться в зеленій зоні. Інформацію про це підтвердив Сергій Дубров, провідний експерт МОЗ у боротьбі з коронавірусом. На його думку, після переходу в жовту зону, карантинні обмеження в нашій країні можуть посилити. Перехід експерт обґрунтував тим, що відразу кілька областей України на сьогоднішній день не відповідає умовам зеленої зони. Лікар підкреслив, що весь світ зараз переживає чергову хвилю коронавірусу, А Україні не вдалося стати винятком з цього правила. На думку експерта, зараз в нашій країні занадто мало вакцинованих жителів, щоб вдалося отримати колективний імунітет.

Нагадаємо, що у МОЗ попередили про посилення карантину

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