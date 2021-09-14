У Польщі 15 місяців тому безвісти зник 23-річний громадянин України Владислав Щур

Місцева поліція вважає, що він стрибнув у річку і потонув, але цьому немає доказів. Мати українця Ірина вважає, що поліцейські халатно поставилися до розшуку її сина і все ще вірить, що його знайдуть.

Про це повідомляти Оbozrevatel.

Рік тому він вийшов з нічного клубу і пропав безвісти. Українець легально працював у Польщі протягом шести років. Він займався маркетингом. За день до зникнення, 12 червня, він з друзями відпочивав у кафе. А близько 22: 00 приєднався до іншої компанії і пішов у нічний клуб. Це був останній раз коли його бачили.

Вдень 13 червня вже він не взяв трубку, коли йому подзвонив товариш. Ніхто не знав куди він пропав, навіть ті, з ким він залишився вранці в клубі. За первісною інформацією, Влад пішов з клубу о 9 ранку без речей. Друг повідомив його батькам, які були в Україні, про зникнення тільки 14 червня - через добу після зникнення.

Товариші Щура не могли написати заяву в поліцію, так як це повинні були зробити тільки батьки, тому вони звернулися до мера міста, після цього у них прийняли заяву. Батьки ж були впевнені, що так як син був без документів, то його затримала ймовірно поліція. Однак його ніде не виявилося. 15 червня батьки виїхали до Польщі, простоявши 16 годин на кордоні через пандемію.

Тоді з'явилося відео з якогось острова, де людина підходить до річки і стрибає у воду. Рідні Влада не змогли впізнати по відео свого сина, але там все дуже розмито. Більш того, водолази і правоохоронці протягом двох днів не знайшли в річці тіла, потім пошуки перервали через повінь. Після вересня 2020 року поліція, за словами батьків, перестала його шукати.

18 травня польський суд виніс рішення про те, що правоохоронці, які проводили пошукову операцію, робили це халатно. Після чого справу знову відновили.

"Півроку правоохоронці не допитували співробітників бару, як так? Чому iPhone сина виявився у бармена? Хто його приніс, коли в який час? Теж невідомо. Коли нам повернули цей телефон, ми своїми силами намагалися його розблокувати і відновити інформацію. Поліція нам нічим не допомагала", - сказала Ірина.

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