У Сумській області директор однієї зі шкіл наказав усім вчителям зробити щеплення проти коронавірусу

Одна вчителька відмовилася, тому керівник установи став погрожувати їй.

Про це повідомило Управління Держпраці в Сумській області.

Відзначається, що директор погрожував вчительці звільненням. Звільнити хотів вчительку з 32-річним стажем роботи і єдиним записом у трудовій книжці.

Перед початком навчального року директор школи зібрав вчителів і повідомив, що за три дні всі повинні пройти вакцинацію від COVID-19, інакше спочатку їх відсторонять від роботи, а потім звільнять.

Вчителька, яка має ряд хронічних захворювань вирішила перед тим, як робити вакцинацію проконсультуватися з сімейним лікарем, про що і повідомила директору. Зате почула у відповідь, що в школі вирішувати кому потрібно вакцинуватися буде директор, а не лікарі: "Вирішуватиму я, а не лікарі". В іншому випадку-незгодні повинні написати заяву на звільнення.

В управління Держпраці пояснили, що ніхто не зобов'язаний робити те, що прямо не передбачено законом, примусова вакцинація в Україні відсутня.

Підстави для припинення трудових відносин з працівниками визначені в Кодексі законів про працю України, така підстава як відмова від вакцинації в законодавстві відсутня.

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