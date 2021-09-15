Діти починають себе почувати не так, як інші

У Дніпропетровській області в місті Кам'янське в школі № 30 виник скандал через якість харчування дітей українських захисників.

Про це передали у громадській організації"Гордість нації".

За законом, дітям ветеранів АТО / ООС їжу в школах оплачує держава. На один безкоштовний сніданок виділяють трохи більше восьми гривень. З'ясувалося, що якість цієї їжі не влаштувало багатьох батьків, а діти зовсім відмовилися снідати наданої кашею.

Діти ветеранів поскаржилися, що їх відсадили подалі – за окремий стіл. Зробили це демонстративно, так що однокласники та інші учні могли спостерігати за переміщенням. При цьому, інші школярі отримали на сніданок банани або піцу. Таким чином, діти, які харчуються на платній основі, отримують їжу більш високої якості.

Ветерани назвали те, що відбувається цькуванням дітей. Військові висловили обурення тим, що дітям розповідають про патріотизм і героїзм батьків, при цьому ставлення до них виявляють протилежне, ставлячи в принизливе становище.

"Вчителі, керівництво, ви розумієте, що ви викликаєте цим ситуацію, коли діти починають себе почувати не так, як інші», - зазначили в громадській організації.

Активісти підкреслили, що держава повинна демонструвати повагу до героїв не за допомогою пільг, а ставленням до їхніх дітей.

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