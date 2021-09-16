У Золотоноші трагічно загинув 14-річний юнак, підірвавшись на снаряді часів Другої світової.

Про це передавати у прес-службі поліції.

За даними правоохоронців, трагедія сталася ввечері 15 Вересня. За попередньою інформацією, юнак знайшов 45-міліметровий снаряд часів Другої світової війни. Хлопець дочекався моменту, коли він залишиться вдома один. Після цього, він зробив спробу розібрати виявлений раніше боєприпас.

У прес-службі додали, що хлопчик розмістив у металевій трубі вибуховий предмет. Після цього, він вдарив молотком по снаряду. Від цього удару і стався вибух. Звук вибуху почули сусіди. Вони викликали на місце події рятувальників, поліцію і швидку допомогу.

Від вибуху юнак отримав політравму, а також рвані рани тулуба і руки. Від отриманих поранень він загинув на місці. У всіх обставинах смерті належить розібратися правоохоронцям.

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