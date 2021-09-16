У Золотоноші трагічно загинув 14-річний юнак, підірвавшись на снаряді часів Другої світової.
Про це передавати у прес-службі поліції.
За даними правоохоронців, трагедія сталася ввечері 15 Вересня. За попередньою інформацією, юнак знайшов 45-міліметровий снаряд часів Другої світової війни. Хлопець дочекався моменту, коли він залишиться вдома один. Після цього, він зробив спробу розібрати виявлений раніше боєприпас.
У прес-службі додали, що хлопчик розмістив у металевій трубі вибуховий предмет. Після цього, він вдарив молотком по снаряду. Від цього удару і стався вибух. Звук вибуху почули сусіди. Вони викликали на місце події рятувальників, поліцію і швидку допомогу.
Засмучена Ротару поділилася рідкісним архівним фото своєї мами: "Світла пам'ять"
Ксенія Мішина видала, ким замінила Еллерта на світському рауті: "У нас вже хімія"
Люленов після вильоту з "Танців з зірками" висловився про образу на Кухар і суддів: "Як виявилося..."
Найбагатша співачка України похвалилася новим захопленням, кадри: «Красивий хлопчик»
Зірка "Орел і Решка" Андраде в купальнику розсмішила несподіваною компанією на морі: "Потап помолодшав"
Від вибуху юнак отримав політравму, а також рвані рани тулуба і руки. Від отриманих поранень він загинув на місці. У всіх обставинах смерті належить розібратися правоохоронцям.
Раніше ми повідомляли, що в Карпатах від вибуху загинули туристи. Трагедія сталася в Закарпатській області і забрала життя двох людей. Причиною події став вибух снаряда, що відносився до часів Першої світової війни. На місце трагедії прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також поліцейські.
Нагадаємо, що лікарі рятують туристів, що вижили після вибуху в Карпатах
Як повідомляла Politeka, вибух прогримів у Карпатах
Також Politeka писала, що з'явилися нові деталі трагедії в Дніпрі